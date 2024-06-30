النقل توقع اتفاقية تعاون مع شركة إيطالية لإطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر

وقع المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية على اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة أرسينال الإيطالية بشان إطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر في مصر وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك.

مذكرات تفاهم في مجال السكك الحديدية والنقل الأخضر بين مصر وإيطاليا

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل وقع على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية بشأن تمويل المشروعات الصديقة للبيئة لوزارة النقل، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية.

ومن المقرر أن يشهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم، توقيع 3 مذكرات تفاهم بين وزارة النقل والجانب الإيطالي في مجال السكك الحديدية والنقل الأخضر الصديق للبيئة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي".

مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية بشأن تمويل المشروعات الصديقة للبيئة لوزارة النقل.

2. اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة أرسينال الإيطالية بشأن إطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر في مصر.

3. اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرمك (MERMEC) الإيطالية بشأن تنفيذ أعمال نظم الإشارات بخطوط الفردان - بئر العبد / بالوظة – ميناء شرق بورسعيد بالاتحاد مع شركة الحاذق للإنشاءات.