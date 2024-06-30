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رياضة

تعرف على منافس الأرجنتين المحتمل في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

منافس الأرجنتين المحتمل
منافس الأرجنتين المحتمل في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024
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كوبا أمريكا 2024، واصل منتخب الأرجنتين عروضه القوية، بانتصار على بيرو بثنائية نظيفة، في ختام مرحلة المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وتأهل راقصو التانجو في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما رافقهم المنتخب الكندي في الوصافة بـ 4 نقاط.

وسلطت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، الضوء على الخصم المنتظر للأرجنتين في ربع النهائي.

وقالت إن المنتخب الأرجنتيني سيخوض مباراة ربع النهائي يوم 4 يوليو المقبل، أمام وصيف المجموعة الثانية، والذي قد يكون الإكوادور أو المكسيك أو فنزويلا.

وقبل الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية، يتصدر المنتخب الفنزويلي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، ثم الإكوادور (3) والمكسيك (3)، فيما ودع منتخب جامايكا البطولة بخسارته في أول مباراتين.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا فنزويلا جامايكا، وتلعب المكسيك ضد الإكوادور، لتحديد الترتيب النهائي للمجموعة، فجر الإثنين.

الأرجنتين ضد بيرو

حقق المنتخب الأرجنتيني العلامة الكاملة في دور المجموعات بكوبا أمريكا بعد فوزه على منتخب بيرو 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب هارد روك، في آخر جولات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

 

سجل هدفي المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 47 و86 من عمر المباراة.

فيما ودع منتخب بيرو البطولة بعد حصوله على نقطة وحيدة متذيلا بها ترتيب المجموعة الأولى.

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