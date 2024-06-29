الأحد 30 يونيو 2024
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خارج الحدود

تقرير عبري: تل أبيب ملتزمة بمقترح بايدن بشأن صفقة تبادل الأسرى

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو
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 كشفت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم السبت بأن تل أبيب متلزمة بصيغة الاقتراح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن ولا تغيير في موقف إسرائيل.


موقف إسرائيل من مقترح الرئيس الأمريكي

 ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة على مسار المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، أن تل أبيب ملتزمة بالمقترح الذي أعلنه الرئيس بايدن بشأن صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين، فيما أكدت أن إسرائيل في انتظار رد الحركة الفلسطينية.
وشددت القناة على لسان المصادر المطلعة أن إسرائيل لم تغير من موقفها بشأن مقترح بايدن، فيما تنتظر تل أبيب رد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.

ويأتي هذا في وقت أغلق متظاهرون إسرائيليون، اليوم السبت، شارع "90" الرئيسي قرب مدينة صفد شمالي البلاد احتجاجًا على الأوضاع الأمنية

واندلعت تظاهرات مساء اليوم السبت، في تل أبيب ومدن أخرى تدعو لصفقة تبادل فورية وتطالب قادة جيش الاحتلال بمنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من إحباط جهود إبرامها.
من ناحية آخرى قال الجنرال احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق بريك، اليوم السبت، إن قادة إسرائيل يكذبون، والجنود يقولون إننا لا ننتصر في غزة، وحماس تضربنا وتقتلنا ولا تظهر أمامنا.

 

خسائر جيش الاحتلال بغزة 

يتعرض الاحتلال الإسرائيلي، لقصف عنيف وعمليات مكثفة من المقاومة على جميع الاتجاهات، وقالت كتائب القسام إنها تخوض "اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم".

 

اشتباكات ضارية مع المقاومة فى حى الشجاعية


وبالأمس السبت ذكرت قناة الجزيرة القطرية، أن الطائرات الإسرائيلية تقوم بإجلاء جنود جرحى من حي الشجاعية، وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جنديين قتلا وأصيب ثالث بحالة حرجة في اشتباكات حي الشجاعية.
وحسب الإعلام العبري، قتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 5 على الأقل في اشتباكات بحي الشجاعية، وعمليات إجلاء مصابين وقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى مستشفيات أسوتا وسوروكا وهداسا.
 

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تل أبيب الرئيس الأمريكى بايدن إسرائيل حي الشجاعية حركة حماس جيش الاحتلال

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