الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 1234 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو
ads

حرر رجال  الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1234 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

  1234  مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

إصابة 10 أشخاص في حادثي سير بالجيزة

مطاعم ومحال وسينمات أبرزها، الداخلية تطلق اليوم فاعلية خاصة بمناسبة ذكرى 30 يونيو

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته، تولت الأجهزة المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية،  رفع 41  سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 536 مخالفات لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تركيب الملصق الالكتروني مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني وزارة الداخلية الدراجات النارية الادارة العامة للمرور

مواد متعلقة

إصابة 10 أشخاص في حادثي سير بالجيزة

مطاعم ومحال وسينمات أبرزها، الداخلية تطلق اليوم فاعلية خاصة بمناسبة ذكرى 30 يونيو

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة تزامنا مع ذكرى 30 يونيو

ضبط 122 فرد خرطوش وفحص 65 سائقا للكشف عن المخدرات

تحرير 1166 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة خلال 24 ساعة

تحرير 16 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

أخبار الحوادث اليوم: مصرع وإصابة 64 شخصًا فى حادث بمطروح.. حقيقة تظاهرات فى الإسكندرية.. والإفراج عن حسن راتب في قضية الآثار الكبرى

حبس 10 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

بدءا من الغد، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

غدا بدء العمل بالموازنة الجديدة، وهذه أبرز توصيات البرلمان

التجارة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية