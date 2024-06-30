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حوادث

مطاعم ومحال وسينمات أبرزها، الداخلية تطلق اليوم فاعلية خاصة بمناسبة ذكرى 30 يونيو

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تطلق وزارة الداخلية، فعالية خاصة اليوم الأحد، ضمن المرحلة الـ 26 من مبادرة «كلنا واحد» بمناسبة ذكرى ثورة  30 يونيو..                                               

وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق حتى الآن مع 69 مولا تجاريا و348 سلسلة مواد غذائية ومطاعم، ومحلات متنوعة، ومستشفيات ومراكز للأشعة والتحاليل، ودور عرض سينمائي وملاهي بإجمالي 3315 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة.

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كما جرى التنسيق مع 69 مولا تجاريا، و154 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالي 939 فرعا، و57 سلسلة محل حلويات بإجمالي 473 فرعا، و82 سلسلة محل ملابس وأحذية وتجميل بإجمالى 767 فرعا، و34 سلسلة محل أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وأجهزة المحمول بإجمالي 510 أفرع، و10 دور عرض سينمائي وصالات ألعاب وملاهي بإجمالي 29 فرعا، و8 مستشفيات ومراكز للأشعة والتحاليل بإجمالي 556 فرعا، و3 محطات وقود وقطع غيار واكسسوارات السيارات بإجمالي 41 فرعا، بإجمالي 3315 فرعا، للمشاركة في الفعالية من خلال عرض وبيع منتجاتها بخصومات خاصة خلال الفعالية.

وتشهد المراكز التجارية المشاركة في الفعالية العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة في الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وتتواصل فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة كلنا واحد بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية الغذائية وغير الغذائية بجميع أنحاء الجمهورية من خلال 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية بخصومات تصل إلى 40% على السلع الغذائية فضلا عن تقديم عروض مميزة خلال يوم الاحتفالية.

كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان التابعة للوزارة.

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ثورة 30 يونيو ذكري ثورة 30 يونيو قطاعات وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد

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