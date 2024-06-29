أخبار مصر اليوم: إجابة امتحان الفيزياء 2024.. مدبولى: مؤتمر الاستثمار بداية لتفعيل اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. ووزير التموين يكشف حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

شوف حليت صح ولا غلط، إجابة امتحان الفيزياء 2024

امتحان الثانوية العامة اليوم، يبحث طلاب الثانوية العامة 2024، عبر محركات البحث المختلفة عن إجابة امتحان الفيزياء الذي أداه الطلاب اليوم السبت.

مدبولى: مؤتمر الاستثمار نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك، فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.

وزير التموين يكشف حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

موسم القمح الجديد 2024، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مستوي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلي 6.6 شهر.

المشهد الأخير، الوزراء يودعون المنصب قبل الإعلان عن التشكيل الجديد

شارك عدد كبير من الوزراء في المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة وعلى رأسهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.

وزير الصحة يبحث التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مستلزمات الجروح والعظام

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ممثلي شركة إيستي السويدية، لبحث فرص تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار «المصري- الأوروبي» المشترك الذي يعقد في الفترة من 29 إلى 30 يونيو، وذلك برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات متعددة الأطراف، والقطاع الخاص من الجانبين.

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يكشف موعد انتهاء أزمة الكهرباء (فيديو)

أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أنه بمجرد وصول أول شحنة من الغاز المسال وتعادل 6 مليارات قدم مكعب غاز مطلع يوليو المقبل، ستساهم في حل مشكلة انقطاع الكهرباء.

الضويني: امتحانات الثانوية الأزهرية تجرى كما خطط لها وهذه رسالتي للطلاب (صور)

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، 2024-2023م، في لجان معهد فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الأحياء، وقد جاء الامتحان مطابقًا للورقة الامتحانية ودون شكاوى من الطلاب.