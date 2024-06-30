سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 30 يونيو 2024
سعر الدولار، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 30 يونيو 2024، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري.
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سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري
سجلسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بـ البنك المركزي الآن، حوالي 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم حوالي 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.
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