استعجال التقرير الطبي لإصابة مذيعة خلال مطاردة بالسيارات من مجهولين بالشروق

استعجلت نيابة الشروق، التقرير الطبي لإصابة مذيعة ومراسلة بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري خلال مطاردة شرسة من مجهولين بالسيارات من أمام منزلها في مدينة المستقبل حتي مدينة الشروق وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة ومطاردة بين "ه. ن" مراسلة ومذيعة بالتلفزيون المصري، وبين مجهولين بسيارتهم من مدينة المستقبل حتى مدخل مدينة الشروق ١ طريق السويس أمام الجامعة البريطانية.

وتم إرسال سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وحمل البلاغ رقم ٢٦٤٩ بقسم شرطة الشروق، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.