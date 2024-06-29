من مدينة المستقبل حتى الشروق، مطاردة شرسة بين مذيعة ومجهولين بالسيارات

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا يفيد بوجود مشاجرة ومطاردة بين "ه. ن" مراسلة ومذيعة بالتلفزيون المصري، وبين مجهولين بسيارتهم من مدينة المستقبل حتى مدخل مدينة الشروق ١ طريق السويس أمام الجامعة البريطانية.

وتم إرسال سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وحمل البلاغ رقم ٢٦٤٩ بقسم شرطة الشروق، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.