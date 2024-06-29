الأحد 30 يونيو 2024
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حوادث

من مدينة المستقبل حتى الشروق، مطاردة شرسة بين مذيعة ومجهولين بالسيارات

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
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 تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا يفيد بوجود مشاجرة ومطاردة بين "ه. ن" مراسلة ومذيعة بالتلفزيون المصري، وبين مجهولين بسيارتهم من مدينة المستقبل حتى مدخل مدينة الشروق ١ طريق السويس أمام الجامعة البريطانية.

وتم إرسال سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وحمل البلاغ رقم ٢٦٤٩ بقسم شرطة الشروق، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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