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حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة تزامنا مع ذكرى 30 يونيو

سيولة مرورية،فيتو
سيولة مرورية،فيتو
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سادت حالة من الانتظام في حركة السير صباح اليوم الأحد، بشوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور، تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو.

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حالة الطرق اليوم30 يونيو 2024 

وشهد شارع الهرم الرئيسي سيولة في حركة السيارات تزامنا مع أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

 كما ظهرت مرونة بمنطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية وكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وشهد شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة سيولة مرورية.

حالة المرور اليوم 

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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