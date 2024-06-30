الأحد 30 يونيو 2024
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حوادث

قانوني يكشف الفرق بين الإفراج والبراءة

الافراج والبراءة
الافراج والبراءة
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يخلط البعض بين الإفراج والبراءة، فعندما يحصل المتهم على حكم بالإفراج فهذا لا يعني البراءة. 

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الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب من قسم مصر القديمة

وأكد المستشار محمد عرفات المحامي أن الإفراج قرار والبراءة حكم،ويصدر قرار الافراج من قاضى التحقيق أو محكمة الموضوع أما حكم البراءة فيصدر من محكمة الموضوع.

واضاف “عرفات ” أن يصدر قرار الإفراج لعدم كفاية الأدلة أوعدم توفر أسباب الإحالة أو الإفراج بكفالة أما حكم البراءة فيصدر لعدم ارتكاب المتهم للجريمة أو عدم وجود نص عقابى.

وأشار "عرفات" إلى أن الافراج الشرطي يسمى في القانون المصري "بإخلاء السبيل المشروط" ويقصد منه إخلاء سبيل المحكوم عليه نهائيا من المؤسسة العقابية التي يقبع فيها خلال فترة عقوبته قبل انقضاء مدة العقوبة الأصلية.

وتابع: هذا الإجراء يتم اللجوء إليه إذا كانت حالة المسجون الصحية لا تسمح له بالتواجد في المؤسسة العقابية، كما تستخدم كوسيلة لحل مشكلة امتلاء السجون.

 وأكد أنه لابد أن يتوافر فيه شروط معينة من أجل صدور قرار الإفراج حيث يشترط عليالمسجون طالب الافراج أن تتوفر فيه الشروط الآتية "أن يكون حسن السير والسلوك أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية  أن يبدي ضمانات حقيقية لاستقامته _وأن يكون قد قضى فترة الاختبار داخل المؤسسة العقابية وتختلف حسب مدة العقوبة".

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المؤسسة العقابية حسن السير والسلوك محكمة الموضوع محمد عرفات فترة الاختبار امتلاء السجون المحكوم عليه

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