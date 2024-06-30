طريقة عمل المبكبكة باللحمة، أكلة سريعة التحضير ولذيذة

طريقة عمل المبكبكة باللحمة، من أصناف المكرونة التي يشتهر بها المطبخ الليبي، وهي من أفضل الوصفات لكل من تبحث عن أكلة سريعة التحضير لوجبة الغداء.

وتعد المبكبكة باللحمة من الأكلات غير المكلفة، فيمكنك في دقائق وبأقل التكاليف تحضير المبكبكة باللحمة، لغداء شهي ولذيذ.

وتعود تسمية المبكبكة باللحمة بهذا الاسم، إلى صوت المكرونة مع اللحمة أو الفراخ، أثناء غليانها الطويل على النار، فهي تترك على النار لتغلي أو "تبكبك"، وهي من الأكلات الشهية اللذيذة.



يمكنك إعداد أكلة المبكبكة باللحمة، مع البطاطس المحمرة، وأي نوع من السلطات المفضلة لأفراد الأسرة، في زمن قياسي، خاصةً إذا كنتي تعملين، فستكون وجبة سريعة التحضير.

ونستعرض فيما يلي طريقة عمل المبكبكة باللحمة:

المبكبكة الليبي

مكونات عمل المبكبكة باللحمة



500 جرام مكرونة طويلة

2 حبة بصل متوسطة الحجم، مفرومة

4 فصوص ثوم، مفرومة

500 جرام لحم مفروم

500 جرام طماطم، مقطعة مكعبات

1 فلفل أخضر، مقطع مكعبات

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل المبكبكة باللحمة:

في قدر كبير، اغلي كمية وفيرة من الماء المملح. أضيفي المعكرونة واطهيها حسب التعليمات الموجودة على العبوة.

في مقلاة كبيرة، سخني ملعقة كبيرة من الزيت. أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يصبح لونهما ذهبيًا.

أضيفي اللحم وقلبي حتى يتغير لونه.

أضيفي الطماطم والفلفل الأخضر والبهارات والملح. غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، أو حتى ينضج اللحم.

صفي المكرونة واغسليها بالماء البارد.

أضيفي المكرونة إلى الصلصة وقلبي جيدًا.

قدمي المبكبكة ساخنة.

ملاحظات:

يمكنك استخدام أي نوع من اللحم أو الدجاج في هذه الوصفة.

يمكنك إضافة أي نوع من الخضروات المفضلة لديك، مثل الجزر أو الكوسة أو الباذنجان.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الكمون أو الشطة إلى الصلصة حسب الرغبة.