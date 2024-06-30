الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل المبكبكة باللحمة، أكلة سريعة التحضير ولذيذة

المبكبكة باللحمة،
المبكبكة باللحمة، فيتو
ads

طريقة عمل المبكبكة باللحمة، من أصناف المكرونة التي يشتهر بها المطبخ الليبي، وهي من أفضل الوصفات لكل من تبحث عن أكلة سريعة التحضير لوجبة الغداء.

وتعد المبكبكة باللحمة من الأكلات غير المكلفة، فيمكنك في دقائق وبأقل التكاليف تحضير المبكبكة باللحمة، لغداء شهي ولذيذ.

وتعود تسمية المبكبكة باللحمة بهذا الاسم، إلى صوت المكرونة مع اللحمة أو الفراخ، أثناء غليانها الطويل على النار، فهي تترك على النار لتغلي أو "تبكبك"، وهي من الأكلات الشهية اللذيذة.


يمكنك إعداد أكلة المبكبكة باللحمة، مع البطاطس المحمرة، وأي نوع من السلطات المفضلة لأفراد الأسرة، في زمن قياسي، خاصةً إذا كنتي تعملين، فستكون وجبة سريعة التحضير.

ونستعرض فيما يلي طريقة عمل المبكبكة باللحمة:

المبكبكة الليبي

مكونات عمل المبكبكة باللحمة
 

500 جرام مكرونة طويلة
2 حبة بصل متوسطة الحجم، مفرومة
4 فصوص ثوم، مفرومة
500 جرام لحم مفروم
500 جرام طماطم، مقطعة مكعبات
1 فلفل أخضر، مقطع مكعبات
1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل المبكبكة باللحمة:

في قدر كبير، اغلي كمية وفيرة من الماء المملح. أضيفي المعكرونة واطهيها حسب التعليمات الموجودة على العبوة.
في مقلاة كبيرة، سخني ملعقة كبيرة من الزيت. أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يصبح لونهما ذهبيًا.
أضيفي اللحم وقلبي حتى يتغير لونه.
أضيفي الطماطم والفلفل الأخضر والبهارات والملح. غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، أو حتى ينضج اللحم.
صفي المكرونة واغسليها بالماء البارد.
أضيفي المكرونة إلى الصلصة وقلبي جيدًا.
قدمي المبكبكة ساخنة.

ملاحظات:

يمكنك استخدام أي نوع من اللحم أو الدجاج في هذه الوصفة.
يمكنك إضافة أي نوع من الخضروات المفضلة لديك، مثل الجزر أو الكوسة أو الباذنجان.
يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الكمون أو الشطة إلى الصلصة حسب الرغبة.

طريقة عمل بابا غنوج، في أسرع وقت والنتيجة مبهرة

طريقة عمل كفتة الأرز، غير مكلفة ويعشقها كثيرون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المبكبكة باللحمة طريقة عمل المبكبكة باللحمة المكرونة المبكبكة طريقة عمل المبكبكة طريقة عمل المبكبكة باللحمة والصلصة

مواد متعلقة

طريقة عمل الحواوشي، لغداء سريع التحضير وشهي

طريقة عمل البيتزا، بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل الكفتة المشوية، أحلى من الجاهزة

طريقة عمل المنسف الأردني، أكلة لذيذة ومذاقها لا يقاوم

طريقة عمل البصارة، على أد الإيد وقيمتها الغذائية عالية

الأكثر قراءة

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

غدا بدء العمل بالموازنة الجديدة، وهذه أبرز توصيات البرلمان

بسعة 80 راكبا، وزير النقل يكشف تفاصيل اتفاقية القطارات الإيطالية الفاخرة

جوميز ينتظر الحصول على مكافأة الكونفدرالية

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية