مدبولي: مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات

يشارك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.



وقال مدبولي في كلمته: إن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في ظل أزمات إقليمية.



وأضاف مدبولي أن مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات.



يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها الأمر الذي يتطلب دعمًا وتنسيقًا مستمرًا بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في الجوار الإقليمي.