أصالة تعزي الملك محمد السادس في وفاة والدته

قدمت الفنانة أصالة نصري التعازي للعاهل المغربي الملك محمد السادس في وفاة والدته.

وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: كل التعازي لجلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته لاله لطيفه الله يرحمها ويتغمدها برحمته حفظ الله المغرب الحبيب وأهله الغالين الطيبين.

وأعلن القصر الملكي المغربي، في بيان له السبت، وفاة الأميرة للا لطيفة والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس، وأرملة الراحل الملك الحسن الثاني.

وفاة والدة العاهل المغربي

وجاء في بيان القصر الملكي: “يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يوم السبت 22 ذي الحجة 1445 هـ، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م”.