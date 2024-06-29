وائل كفوري يعزي الملك محمد السادس في وفاة والدته

تقدم الفنان اللبناني وائل كفوري بالعزاء في وفاة والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس .

وكتب وائل كفوري في تدوينة له عبر حسابه على منصة X: خالص العزاء والمواساة لجلالة الملك محمد السادس وللأشقاء والأصدقاء في المغرب الشقيق، في وفاة والدة صاحب الجلالة، تغمدها الله برحمته وأسكنها فسيح جناته وأطال الله بعمر جلالته.

وأعلن القصر الملكي المغربي، في بيان اليوم السبت، وفاة الأميرة للا لطيفة والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس، وأرملة الراحل الملك الحسن الثاني.

وفاة والدة العاهل المغربي

وجاء في بيان القصر الملكي: “يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يوم السبت 22 ذي الحجة 1445 هـ، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م”.