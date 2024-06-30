الأحد 30 يونيو 2024
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خارج الحدود

كوريا الشمالية تندد بمناورات حافة الحرية: استفزاز

بحر العرب، فيتو
بحر العرب، فيتو
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نددت كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية الثلاثية التي أجرتها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في الفترة بين 27 و29 يونيو.

ووصف بيان صادر عن إدارة تابعة لوزارة خارجية كوريا الشمالية ونقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، المناورات بأنها "استفزاز".

واختتمت الولايات المتحدة أول تدريباتها متعددة المجالات مع اليابان وكوريا الجنوبية في بحر الصين الشرقي السبت.

وأضفت تدريبات (حافة الحرية) أو (فريدم إيدج) التي استمرت ثلاثة أيام مزيدا من التطور والتمرس على التدريبات السابقة من خلال تدريبات جوية وبحرية متزامنة موجهة نحو تحسين الدفاع المشترك ضد الصواريخ الباليستية، والحرب المضادة للغواصات، والمراقبة وغيرها من المهارات والقدرات.

والهدف من هذه المناورات، التي من المتوقع أن تتوسع في السنوات المقبلة، هو تحسين قدرة الدول على تبادل التحذيرات الصاروخية، وهي ذات أهمية متزايدة مع قيام كوريا الشمالية باختبار أنظمة أكثر تطورا من أي وقت مضى.

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