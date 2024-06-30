مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 17، بثينة تعاني من طلبات هالة ودينا تتسبب في أزمة

دارت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 17 حول حدوث خلاف بين حسام وهانيا بسبب نقل دينا لحديث دار بين الثنائي في موعدهما الغرامي حول نقل إقامة هانيا في مصر وقيام دينا بنقل هذا الخبر لنهلة ومنها إلى أمجد وشعرت هانيا بالغضب من هذا الحديث السري الذي أصبح على ألسنة الجميع، وبعد تفكير عميق اعتذرت دينا لوالدها كما اعتذر حسام لهانيا من قبل.

كما أن دينا وبخت ندى لبدء علاقة مع عز بينما كانت من قبله مع صديقه أمجد واختفت ندى وابتعدت عن عز بسبب حديث دينا، وأقنع مالك زوجته بضرورة إصلاح ما أفسدته.

وخلال الحلقة تقرر هالة جمع فتيات “الكومباوند” وتخبرهم بضرورة عدم إخبار أحد بظهورها ولكن أزواج الأربعة ظهروا ومن بعدهم الأستاذ كامل الذي تعرف على هالة وكشف أمر ظهورها، أما كارمن فلا تزال علاقتها متوترة بحسين، بينما تعاني بسبب رئيس قسمها الجديد الذي يبدو أنه يضع تركيزه عليها، بينما تعاني أميرة من سلبية زين وإصراره على القرض رغم عدم اتخاذ أي خطوة جدية تجاه العمل، وتعاني بثينة من تحكمات هالة وضغطها عليها ماديًا ومعنويًا وتضطر بثينة الرضوخ لطلبات هالة حتى لا تكشف كذبها أمام الجميع.

مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 16

دارت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 16 حول امتنان مالك لما فعلته زوجته دينا ومساندتها المادية له، وحرص على تقديم الشكر لها، واتصلت أميرة بدينا وجمعتها مع كارمن ونهلة وقامت الفتيات بتتبع خطوات بثينة وتم الكشف عن أنها “معلمة” وأوضحت لهم بثينة أنها تعمل في “البالة” وهي المهنة التي ورثتها عن والدها وأخفت الأمر خشية أن يتقبلها الجميع، وعبرت الفتيات الأربعة بتقبلهم لبثينة وحياتها وعملها كما هي.

وبينما كن جميعًا يجلسن خلال مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 16 في محل بثينة وإذا بفتاة فائقة الجمال تدخل عليهم وتكشف عن نفسها بأنها هالة الشناوي، وتحرص على ألا تحرج بثينة أمام الفتيات وعبرت بثينة عن شكرها لها لعدم إحراجها، وفي اليوم التالي تتفاجيء هالة بظهور شخصي يبحث عنها بإصرار لدى بثينة وتنفي الأخيرة وجود هالة.

ويواصل أمجد خيانة نهلة مع سارة، أما هانيا فتخرج في موعد غرامي مع الدكتور حسام، ويشعر الثنائي بالإعجاب المتبادل، وتحاول هانيا بث الطمأنينة في قلب نهلة فيما يتعلق بموضوع سارة، أما زين فيواصل ضغطه على أميرة لإتمام إجراءات القرض.

ظهور مفاجئ لرانيا منصور في مسلسل الوصفة السحرية

ظهرت الفنانة رانيا منصور للمرة الأولى خلال أحداث مسلسل الوصفة السحرية خلال أحداث الحلقة ١٦ من المسلسل، وكان ظهورها مفاجئًا وتم الكشف عن طبيعة شخصيتها، حيث أنها تجسد شخصية الكاتبة هالة الشناوي مؤلفة كتاب الوصفة السحرية لزواج ناجح والتي اختفت فجأة دون أي مقدمات بعدما كان من المقرر أن تقيم ندوة في محل بثينة.