مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 16، ظهور هالة الشناوي وكشف حقيقة عمل بثينة

دارت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 16 حول امتنان مالك لما فعلته زوجته دينا ومساندتها المادية له، وحرص على تقديم الشكر لها، واتصلت أميرة بدينا وجمعتها مع كارمن ونهلة وقامت الفتيات بتتبع خطوات بثينة وتم الكشف عن أنها “معلمة” وأوضحت لهم بثينة أنها تعمل في “البالة” وهي المهنة التي ورثتها عن والدها وأخفت الأمر خشية أن يتقبلها الجميع، وعبرت الفتيات الأربعة بتقبلهم لبثينة وحياتها وعملها كما هي.

وبينما كن جميعًا يجلسن خلال مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 16 في محل بثينة وإذا بفتاة فائقة الجمال تدخل عليهم وتكشف عن نفسها بأنها هالة الشناوي، وتحرص على ألا تحرج بثينة أمام الفتيات وعبرت بثينة عن شكرها لها لعدم إحراجها، وفي اليوم التالي تتفاجأ هالة بظهور شخص يبحث عنها بإصرار لدى بثينة وتنفي الأخيرة وجود هالة.

ويواصل أمجد خيانة نهلة مع سارة، أما هانيا فتخرج في موعد غرامي مع الدكتور حسام، ويشعر الثنائي بالإعجاب المتبادل، وتحاول هانيا بث الطمأنينة في قلب نهلة فيما يتعلق بموضوع سارة، أما زين فيواصل ضغطه على أميرة لإتمام إجراءات القرض.

ظهور مفاجئ لرانيا منصور في مسلسل الوصفة السحرية

ظهرت الفنانة رانيا منصور للمرة الأولى خلال أحداث مسلسل الوصفة السحرية خلال أحداث الحلقة ١٦ من المسلسل، وكان ظهورها مفاجئًا وتم الكشف عن طبيعة شخصيتها، حيث أنها تجسد شخصية الكاتبة هالة الشناوي مؤلفة كتاب الوصفة السحرية لزواج ناجح والتي اختفت فجأة دون أي مقدمات بعدما كان من المقرر أن تقيم ندوة في محل بثينة.