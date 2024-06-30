بالحلقة 16، الظهور الأول لرانيا منصور في مسلسل الوصفة السحرية

ظهرت الفنانة رانيا منصور للمرة الأولى خلال أحداث مسلسل الوصفة السحرية خلال أحداث الحلقة ١٦ من المسلسل، وكان ظهورها مفاجئًا وتم الكشف عن طبيعة شخصيتها، حيث أنها تجسد شخصية الكاتبة هالة الشناوي مؤلفة كتاب الوصفة السحرية لزواج ناجح والتي اختفت فجأة دون أي مقدمات بعدما كان من المقرر أن تقيم ندوة في محل بثينة.

لماذا يعتبر زين في مسلسل الوصفة السحرية زوجًا نرجسيًا؟

يناقش مسلسل الوصفة السحرية عددًا من الموضوعات المتعلقة بالزواج والعلاقات الزوجية، ومن أبرز النماذج التي يقدمها المسلسل نموذج زين وأميرة وهما يشكلان علاقة زوجية يعطي فيها طرف كل طاقته، بينما يكتفي الطرف الآخر بالأخذ فقط طوال الوقت.

وهناك عدة صفات في زين الذي يجسد شخصيته الفنان وليد عبد الغني تؤكد أنه نرجسي، وتأتي الأنانية في مقدمة هذه الصفات حيث يركز زين علي نفسه فقط وعلى مكاسبه الشخصية، فضلًا عن أنه طوال الوقت يحرص على استغلال أميرة التي تجسد شخصيتها الفنانة هيدي كرم ماديًا، فإلى جانب أنها هي التي تنفق عليه وعلى المنزل لا يكتفي بذلك ويريد طوال الوقت أخذ كل الأموال منها بقدر الإمكان واستغلال وظيفتها لتحقيق مكاسب له مثل قرض السيارة.

كما أن زين لديه الإحساس بالعظمة، وطوال الوقت يبالغ في تقدير ذاته ويمنح نفسه وشخصيته حجمًا لا يتناسب معها، كما أنه لديه قدرة كبيرة في قلب الحقائق لصالحه حتى وإن كانت ضحيته قد رأت كل شيء. بعينيها، وحينما يشعر أنه في موقف صعب يلجأ إلى الكذب ولعب دور الضحية.

تفاصيل مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 15

دارت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 15 حول اعتراف مالك لدينا بظروفه السيئة وتمنحه بعض الأموال باعتبارهما شريكين، بينما يشكك سيف في نوايا دينا يفكر مالك في إعادة الأموال لها، أما ندى فتتقرب من عز بينما يتقرب الدكتور حسام من هانيا وتتجاوب معه.

ويتفاجأ أمجد بظهور سارة في منزل هانيا وتتفاجأ نهلة من ظهور حبيبة أمجد القديمة بصورة مفاجئة وحرصت على تمالك أعصابها أمام أمجد ولكن تفكيرها لم يتوقف لحظة، وبدأت في الشك قليلًا، أما أميرة فتعمل في المنزل وسط حنق زين، وتحرص كارمن على أن تصلح علاقة حسين بابنته ولكنه يفسد الأمر ويعود ويحاول إصلاحه بالاجتماع معها هي وخطيبها.

تفاصيل عدد حلقات مسلسل الوصفة السحرية

وينتمي مسلسل الوصفة السحرية للأعمال الطويلة حيث تتخطى عدد حلقات مسلسل الوصفة السحرية الـ ٣٠ حلقة، فهو مكون من ٤٥ حلقة.