الزمالك: تجديد عقد محمد صبحي وهذه حقيقة غرامة الـ500 ألف دولار بالكونفدرالية

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء نجحت في تجديد عقد حارس الفريق محمد صبحي، وتفعيل عقد محمد شحاتة، وباقي اللاعبين في الطريق يوسف أوباما ومحمد عواد.

وواصل عضو مجلس الزمالك في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع على قناة "mbc مصر 2": “أحمد سيد زيزو عقده ما زال يتبقى به عامان، وكل شيء في وقته ونعمل حسابنا على كل شيء، ونعمل رغم المشكلات الكثيرة، ونناقش أزمة إيقاف القيد”.

موقف الزمالك من طلب إعادة مباراة الأهلي

وعن موقف إدارة القلعة البيضاء من طلب إعادة مباراة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز: "المباراة بها لغط، وهذا الكلام يتداول بين خبراء اللوائح، البعض كان يقول إن الزمالك خائف من مواجهة الأهلي، لكننا كنا الأفضل منه في السعودية بمباراة الكأس، وفزنا عليهم في الدوري في لقاء الدور الأول".

وشدد: "توجد أمور كثيرة لن نصمت عليها بعد الآن، لابد من تطوير التحكيم ونظام المسابقات، عبد الواحد السيد مدير الكرة كان يقول لي جدول المسابقة يأتي كل 4 مباريات".

وواصل: "مباراة سيراميكا كليوباترا كانت مقلقة لنا كمجلس إدارة، بعد الأحداث الصاخبة وعدم لعب مباراة الأهلي، وبسبب ذلك كنت في معسكر الفريق وتحدثت مع اللاعبين والجهاز الفني".

وشدد: "نقدر حزن جمهور الزمالك، هم الأساس ودرع النادي وأقوى شيء في النادي هم الجماهير، وهم كانوا مصدر قوتنا، وحقهم علينا لو هم في حالة حزن، لكن هناك أمور لابد أن تحدث للصالح العام".

حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار

وأردف: "هناك من قالوا إن نادي الزمالك عليه غرامة 500 ألف دولار من قبل كاف بعد أحداث الكونفدرالية، هذا غير صحيح، هؤلاء مغرضين".

واختتم: كل الدوريات على مستوى العالم انتهت، تونس والمغرب المتفوقين عننا في كأس العالم أنهيا مسابقاتهما، نريد منتخبنا أن يعبر مرحلة دور المجموعات في كأس العالم، لو سنذهب لكأس العالم للتمثيل المشرف أقول لـ حسام حسن من الآن لا تذهب، لكن توجد أندية الآن تعترض على عدم إرسال لاعبيها للمنتخب الأولمبي، لماذا يرفضون انضمام اللاعبين؟ كلنا نخدم منتخباتنا.