مفاجأة سارة بشأن حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، نجح في إقناع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بمد مهلة ميعاد حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كان من المقرر أن يكون يوم 30 يونيو الجاري آخر يوم لمنح الرخصة، إلا أن الاتحاد نجح في مدها إلى 5 يوليو الجاري، كما تم الاتفاق على جدولة المديونيات".

وأضاف أمير هشام: "تدخل الاتحاد جاء من قدرة الزمالك سداد مديونياته لصالح خالد بوطيب ويحصل النادي الأبيض على الرخصة ليحق له المشاركة بالبطولات الإفريقية".

وكان الاتحاد الدولي اعطي مهلة للأندية التي لظيها أزمة قيد حتي نهاية يونيو الجاري اليوم الأحد والا سيتم حرمانه من الرخصة الأفريقية.

إيقاف القيد بالزمالك

وتعرّض نادى الزمالك لإيقاف القيد لمدة 3 فترات بسبب ثلاث قضايا خلال الفترة الماضية.. الأولى من يوم 24 أبريل الجاري، وحتى سداد الغرامة بسبب مستحقات لاعبه السابق المغربى خالد بوطيب والبالغة 2 مليون و400 ألف يورو.

ثم تكرر الإيقاف يوم 15 مايو الماضي لمدة 3 فترات جديدة بسبب مستحقات مساعدى البرتغالى فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، حيث تقدم روي أجواش أحد مساعدي المدرب البرتغالي الأسبق فيريرا بشكوي بخصوص مستحقات مالية متأخرة.

وتلقى نادي الزمالك خطابا جديدا من "فيفا" يفيد بإيقاف جديد للقيد لمدة 3 فترات بسبب مستحقات مساعدي جوزفالدو فيريرا مدرب الأبيض السابق.

مستحقات أوليفيرا وجونزاليس مساعدي فيريرا

ووفقا للخطاب الذي تلقاه الزمالك فإن إيقاف القيد بسبب مستحقات أندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس مساعدي فيريرا المقدرة بقيمة 14 ألف دولار لكل منهما لحين دفعها أو القيام بتسوية مع طرفيها.

وعمل أجواش مدربًا لنادي الزمالك ضمن الجهاز الفني لجوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأبيض.

وكان فيريرا قد رحل عن تدريب نادي الزمالك في شهر مارس 2023.

وقرر الفيفا إيقاف قيد الزمالك 20 مايو الماضي بسبب مستحقات مدربه السابق باتشكيو، حيث قام محامي المدرب باللجوء إلى الفيفا وطالب بالحصول على مليون و700 ألف يورو، تشمل قيمة العقد والشرط الجزائي، لكن لم بصدر قرار الإيقاف بشكل نهائي لاستئناف الزمالك على الحكم.