الأحد 30 يونيو 2024
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: صفقة جديدة لإنهاء الحرب والانسحاب من غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو
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نقلت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، عن مصدر لها قوله: إن الوساطات قدمت مسودة جديدة لجسر الهوة حول مصطلحي إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة ".

مظاهرات كبيرة في تل أبيب 

واندلعت تظاهرات مساء اليوم السبت، في تل أبيب ومدن أخرى تدعو لصفقة تبادل فورية وتطالب قادة جيش الاحتلال بمنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من إحباط جهود إبرامها.

ومن ناحية آخرى، قال الجنرال احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق بريك، اليوم السبت: إن قادة إسرائيل يكذبون، والجنود يقولون إننا لا ننتصر في غزة، وحماس تضربنا وتقتلنا ولا تظهر أمامنا.
 

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