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إجراءات وشروط الحصول على رخصة مخبز عيش مدعم بالجيزة

شروط رخصة مخبز عيش
شروط رخصة مخبز عيش مدعم، فيتو
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يرغب الكثيرون في معرفة شروط الحصول على رخصة فرن خبز مدعم، وفي هذه السطور ترصد فيتو لقرائها إجراءات وشروط الحصول علي رخصة مخبز عيش مدعم والتي تتم من خلال تقدم راغب الخدمة بطلب الموافقة علي استخراج رخصة لفتح مخبز عيش مدعم  لمكتب التموين التابع له محل إقامته بمحافظة الجيزة ومرفق معه مستندات نسردها في السطور التالية..

أولا - الشروط الواجب توافرها لراغب خدمة الحصول على رخصة فتح مخبز عيش مدعم

-مساحة المخبز لا تقل عن 65 م.
-ارتفاع المخبز لا تقل عن 4 م ويكون بالخرسانة المسلحة والحوائط جميعها مغطاة بالقيشانى.
-مصدر المياه والكهرباء عمومي مع وجود صرف صحى.

ثانيا - المستندات المطلوبة للحصول على رخصة مخبز عيش مدعم
 

-صورة تحقيق الشخصية ( بعد الاطلاع على الأصل ).
-صحيفة الحالة الجنائية.
-تقديم ما يفيد ملكية الأرض المقام عليها المخبز أو عقد إيجار موثق شرط أن يكون مؤهل لفتح المخبز.
-خطاب يفيد موافقة إدارة شئون البيئة
-الشهادات الصحية للعاملين المزمع عملهم بالمخبز.
-صورة البطاقة الضريبية ( بعد الاطلاع على الأصل ).

 

ثالثا- الإجراءات التي يقوم بها راغب الحصول على رخصة إنشاء مخبز

-صورة بطاقة الرقم القومي

-عقد المكان التي تقوم مديرية التموين بإعطاء الطلب رقم مسلسل بالسجل لديها

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التموين مديرية التموين شروط الحصول على رخصة خبز مدعم شروط الحصول على رخصة فرن خبز مدعم

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