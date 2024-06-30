الأحد 30 يونيو 2024
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سياسة

تزامنا مع احتفالات الأرثوذكسية، قصة تكريس كنيسة الشهيدين

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو
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تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى تكريس كنيسة الشهيدين قزمان ودميان وإخوتهما وأمهما.

تكريس كنيسة الشهيدين

تُعيِّد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار تكريس كنيسة الشهيدين قزمان ودميان وإخوتهما أنتيموس ولاونديوس وأبرابيوس وأمهم ثاؤدوتى الذين استشهدوا في عهد دقلديانوس وحفظ المؤمنين أجسادهم الطاهرة وبعد انقضاء زمان الاضطهاد تم تكريسها.

فيما تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس البابا كردونوس البطريرك الرابع من بطاركة الكرازة المرقسية.

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تكريس كنيسة الشهيدين كنيسة الشهيدين الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس

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