ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية الجديدة ينعش سوق المستعمل.. 15 ألف جنيه أعلى سعر للثلاجة.. والغسالة تبدأ من 4500 جنيه

ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية الجديدة في المحال التجارية بصورة كبيرة، ورغم انخفاضاتها على فترات متباعدة خلال الـ 6 أشهر الماضية، إلا أنها لم تنخفض لتصل لأسعار ما قبل الارتفاعات.

البحث عن بدائل شراء الأجهزة الكهربائية الجديدة

الأمر الذي استدعى المواطنون للبحث عن أسواق توفر احتياجاتهم من الأجهزة الكهربائية بأسعار رخيصة، وتشمل الأجهزة المستعملة أو الجديدة لموديلات قديمة من الأجهزة، أو أجهزة بها عيوب تصنيع بسيطة لا تؤثر في أدائها في التشغيل.

أسعار الأجهزة الكهربائية المستعملة والجديدة في سوق التونسي

فما هي أسعار الأجهزة الكهربائية المستعملة والجديدة في سوق التونسي الحضاري في حي البساتين، الذي يعد من أرخص الأسواق في بيع مستلزمات البيت ومنها الأجهزة الكهربائية الجديدة والمستعملة؟

جولة فيتو لرصد أسعار الأجهزة الكهربائية في سوق التونسي

إجابة هذا السؤال نستعرضها من خلال تفاصيل الجولة الميدانية التي أجرتها «فيتو» في سوق التونسي، لرصد أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق، بالتزامن مع موسم الصيف الذي يزيد فيه إقامة حفلات الزفاف وتجهيز العرائس.

سوق الغلابة يباع فيه أجهزة جديدة بسعر المستعمل

قال صابر المنسي صاحب محل في سوق التونسي، إن السوق اجتذب زبائن جددا من جميع محافظات مصر ولم يعد مقتصرًا على سكان القاهرة والجيزة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية ومستلزمات فرش المنزل، حيث يطلق عليه سوق الغلابة لأن يباع فيه أجهزة جديدة بسعر المستعمل.

تخفيضات كبيرة على الأجهزة الكهربائية تبدأ من 300 جنيه

وأضاف أن أصحاب المحلات في السوق تحرص على تقديم تخفيضات كبيرة على الأجهزة تبدأ بخفض 300 لـ 400 جنيه على الأقل في المنتج، لأنه «سوق متكامل ومعروف أن زبائنه من الغلابة».

المبيعات تأثرت في السوق بارتفاع أسعار السلع

وأوضح أن مبيعات الأجهزة الكهربائية تأثرت في السوق بارتفاع أسعار السلع، خاصة وأن الشركات المصنعة والمنتجة لأجهزة الكهربائية لا تعطي تخفيضات على منتجاتها أكثر من 10%، فضلًا عن عدم استقرار الأسعار صعودًا وهبوطًا الأمر الذي أثر سلبًا في حركة المبيعات.

شائعات بشأن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في يوليو

وتابع: هناك شائعات انتشرت بأن أسعار الأجهزة الكهربائية ستشهد ارتفاعات في شهر يوليو، الأمر الذي عليه توقفت بعض الشركات والمعارض عن البيع، وقام بعض التجار بتخزين الأجهزة الكهربائية، لكن بالنسبة لنا في السوق فنحن نبيع ولا نتأثر بالشائعات، ولعل الأسعار تنخفض ولا ترتفع، «وكله بأيد ربنا هنخزن ليه الأرزاق على الله».

أسعار الثلاجات المستعملة ارتفعت بنحو 20%

ومن جانبه قال أحمد محمد صاحب محل في سوق التونسي، إن أسعار الثلاجات المستعملة ارتفعت بنحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفًا أنه يوجد إقبال على شراء الثلاجات المستعملة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الثلاجة الجديدة، لكن الإقبال على الشراء تراجع بسبب ارتفاع الأسعار.

إقبال على شراء الديب فريزر بسبب موسم اللحوم

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت إقبالًا على شراء الديب فريزر بسبب موسم اللحوم، حيث زاد الإقبال على شراء الديب فريزر قبل موسم عيد الأضحى استعدادًا للموسم وحفظ اللحوم.

15 ألف جنيه أغلى سعر للثلاجة في سوق المستعمل

وعن أغلى سعر للثلاجة في سوق المستعمل، قال إنه يوجد ثلاجات مستعملة بسعر 12 ألف جنيه و15 ألف جنيه، وهي نفس «الموديلات» التي تباع الجديدة منها بسعر يصل لـ 47 ألف جنيه.

أسعار الأجهزة الكهربائية الجديدة بسعر المستعملة

وعن أبرز أسعار الأجهزة الكهربائية التي يوجد لها ضمان أو المستعملة في سوق التونسي، وهي كالآتي:

تبدأ أسعار بوتاجاز 4 شعلة من 4700 جنيه، ومواصفاته ستانلس وإشعال ذاتي بشواية فوق وتحت وضمان 5 سنوات. بلغ سعر بوتجاز 4 شعلة وإشعال ذاتي وشواية غرف وليس مواسير نحو 5 آلاف جنيه. بلغ سعر بوتجاز 5 شعلة ستانلس كامل إشعال ذاتي ضمان 5 سنوات بنحو 5500 جنيه. بلغ سعر تكييف صحراوي نحو 4500 جنيه. بلغ سعر مبرد مياه نحو 4500 جنيه. بلغ سعر غسالة هامبرج 14 كيلو نحو 5 آلاف جنيه. بلغ سعر غسالة فريش نحو 4300 جنيه. بلغ سعر غسالة توشبا مستعملة 10 كيلو نحو 4500 جنيه. تراوح سعر غسالات أتوماتيك أو فوق أتوماتيك من 6 إلى 10 آلاف جنيه.

أسعار الثلاجات المستعملة والديب فريزر في السوق

وعن أسعار الثلاجات المستعملة والديب فريزر في السوق، فجاءت كالآتي:

تبدأ أسعار الديب فريزر من 5 آلاف جنيه. يبلغ سعر فريرز كريازي نحو 8500 جنيه. يبلغ سعر فرير ألاسكا نحو 6500 جنيه. يبلغ سعر ثلاجة «حاجة ساقعة» نحو 8 آلاف جنيه. يبلغ سعر ثلاجة توشيبا باب واحد نحو 5 آلاف جنيه. يبلغ سعر ثلاجة 10 قدم نحو 5500 جنيه. يبلغ سعر ثلاجة 18 قدم نحو 9500 جنيه. يبلغ سعر ثلاجة توشيبا 3 باب نحو 11 ألف جنيه. يبلغ سعر ثلاجة إل جي 18 قدم نحو 12 ألف جنيه يبلغ سعر ثلاجة إيديال 18 قدم نحو 10 آلاف جنيه. بلغ سعر فريزر ديجيتال «تاتش» استعمال سنة ونصف فقط بسعر 15 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الجديد منه نحو 29 ألف جنيه. بلغ سعر ثلاجة توشيبا استعمال خفيف نحو 10 ألف جنيه. بلغ سعر ثلاجة كريازي نحو 7 آلاف جنيه. بلغ سعر ثلاجة ألاسكا كسر زيرو نحو 5 آلاف جنيه. بلغ سعر بوتجاز كريازي 5 شعلة نحو 5 آلاف جنيه.