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رياضة

لوكا مودريتش يحطم رقما قياسيا في أبطال أوروبا

لوكا مودريتش، فيتو
لوكا مودريتش، فيتو

ريال مدريد، حقق الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، إنجازا قياسيًا، خلال التعادل ضد بايرن ميونخ بنتيجة (2-2) مساء أمس الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك مودريتش  في المباراة كبديل بالدقيقة 75، بدلا من الإنجليزي جود بيلينجهام.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش أصبح أكبر لاعب يلعب مباراة بقميص ريال مدريد في دوري الأبطال، بعمر 38 عامًا و234 يومًا.

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وكسر مودريتش الرقم القياسي السابق، المسجل باسم الأسطورة المجري فيرينتس بوشكاش، الذي شارك في مباراة ضد كيلمارنوك عام 1965 وكان بعمر 38 عاما و229 يومًا.

كما تخطى النجم الكرواتي المخضرم عدد مباريات النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس بقميص الملكي في التشامبيونز ليج، 527 مباراة، ليصبح في المركز الـ14 في قائمة اللاعبين الأكثر ظهورا في البطولة.

وفي حالة تمديد عقده لموسم آخر مع الريال، سيكون مودريتش أكبر لاعبي المرينجي عمرا يشارك في جميع البطولات، حيث سيتم عامه الـ39 في 9 سبتمبر/أيلول المقبل، وسيحطم حينها أيضا رقم بوشكاش الذي خاض آخر مباراة له مع الريال في مايو/آيار 1966 في كأس الملك، بعمر 39 عاما و36 يوما.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ الأربعاء المقبل، في معقل المرينجي "سانتياجو برنابيو".

وتعادل ريال مدريد الإسباني مع بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (2-2)، مساء الثلاثاء، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز ثنائية البايرن ليروي ساني (ق53) وهاري كين (ق57 من ركلة جزاء)، بينما سجل ثنائية الريال فينيسيوس جونيور (ق24- 83 من ركلة جزاء)

وشهد تشكيل الريال، البدء بلوكاس فاسكيز كظهير أيمن، في ظل غياب داني كارفاخال للإصابة، وقاد الهجوم الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، ومن خلفهما جود بيلينجهام.

في الوقت ذاته، جلس البلجيكي تيبو كورتوا على مقاعد البدلاء، في ظل اقترابه من الجاهزية التامة للمشاركة في المباريات.
وجاء تشكيل الريال كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز.

الوسط: أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - توني كروس - فيدي فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: نصير مزراوي – إريك داير – كيم مين جاي – جوشوا كيميتش.

الوسط: كونراد لايمر – ليون جوريتسكا – رافائيل جيريرو – جمال موسيالا – ليروى ساني.

الهجوم: هاري كين.

بايرن ميونخ يحرز هدفين في ريال مدريد خلال 4 دقائق

ملخص مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد (2-2) بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

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