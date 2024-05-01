الأربعاء 01 مايو 2024
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خارج الحدود

سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود الاحتلال بمنطقة الشيخ عجلين في غزة

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

قالت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

القصف الصاروخي

وكشفت سرايا القدس عن مشاهد من القصف الصاروخي المشترك لجنود وتحصينات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم نتساريم.

إصابات مباشرة

كما قالت سرايا القدس، عبر قناتها على تليجرام، إنها قصفت أيضا، بحمم الهاون، مراكز القيادة والسيطرة على طول خط الإمداد لمحور نتساريم وحققت إصابات مباشرة.

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وفى وقت سابق أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان، عن قنص جندي صهيوني شرق مدينة غزة.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عدوان عسكري مباغت وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال خلال بيان: “الفرقة 162 بدأت عملية عسكرية مباغتة في وسط قطاع غزة، وسلاح الجو أغار على أهداف فوق الأرض وتحتها وسط قطاع غزة".

عدوان إسرائيلي على مناطق وسط قطاع غزة

وأكد وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أن حكومة الاحتلال ملتزمة بمواصلة العدوان على غزة وتعميق  العمليات العسكرية في رفح ودير البلح والنصيرات، لافتا إلى أن جيش الاحتلال بدأ بالحملات العسكرية اليوم الخميس.  

جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية في ضواحي مخيم النصيرات وسط غزة.
كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس ان جيش الاحتلال بدأ عملية عسكرية في ضواحي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جيش الاحتلال

في سياق آخر زعمت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف جالانت لم يبلغا مسبقًا بنوايا اغتيال أبناء رئيس المكتب السياسي لـحماس في الخارج، إسماعيل هنية، ولم يصدِّقا على الاغتيال.

وكانت عائلة هنية قد أكدت استشهاد 3 من أبنائه و3 من أحفاده بقصف إسرائيلي استهدف سيارة كانوا يستقلونها في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، في غارة شنتها إسرائيل، مساء الأربعاء، وذكرت أن الثلاثة هم حازم وأمير ومحمد، كما استشهد أحفاده آمال وخالد ورزان.

مناقشة الاغتيال وتداعياته

القناة التي خصصت جزءًا من نشرتها المسائية لمناقشة الاغتيال وتداعياته أشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يطلب مصادقة مجلس الحرب على اغتيال أبناء هنية.

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