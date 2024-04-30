الثلاثاء 30 أبريل 2024
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خارج الحدود

تصفية سائح تركي طعن شرطيا إسرائيليا في القدس (فيديو)

القدس، فيتو
القدس، فيتو

أصيب شرطي إسرائيلي بجروح اليوم الثلاثاء بعملية طعن قرب باب الساهرة في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس، فيما تمت تصفية منفذ العملية.

وأفادت  شبكة “روسيا اليوم ” الاخبارية أن  شرطة الاحتلال الإسرائيلي انتشرت بشكل كثيف في محيط البلدة القديمة، وأغلقت أبواب المسجد الأقصى، فيما قال الإسعاف الإسرائيلي إن المصاب يبلغ من العمر 30 عاما، وقد تعرض للطعن في الرقبة.

وأشارت مصادر إلى أن شرطة الاحتلال الاسرائيلي حددت هوية منفذ العملية، وهو سائح تركي يدعى حسن ساكلانان، ويبلغ من العمر 34 عاما، لكن لم يصدر بعد أي رد فعل تركي رسمي حول الحادثة.

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