تصفية سائح تركي طعن شرطيا إسرائيليا في القدس (فيديو)

أصيب شرطي إسرائيلي بجروح اليوم الثلاثاء بعملية طعن قرب باب الساهرة في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس، فيما تمت تصفية منفذ العملية.

◾تغطية صحفية: "بعد تنفيذ عملية طعن أصيب بها أحد عناصر شرطة الاحتلال وارتقاء المنفذ.. طيران مروحي للاحتلال في سماء مدينة القدس المحتلة". pic.twitter.com/Vrr8TPqhPd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 30, 2024

وأفادت شبكة “روسيا اليوم ” الاخبارية أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي انتشرت بشكل كثيف في محيط البلدة القديمة، وأغلقت أبواب المسجد الأقصى، فيما قال الإسعاف الإسرائيلي إن المصاب يبلغ من العمر 30 عاما، وقد تعرض للطعن في الرقبة.

عاجل| مصادر عبرية: إصابة عنصر من شرطة الاحتلال في عملية طــــعن بالبلدة القديمة في القدس المحتلة pic.twitter.com/e3PFRXPtLB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 30, 2024

وأشارت مصادر إلى أن شرطة الاحتلال الاسرائيلي حددت هوية منفذ العملية، وهو سائح تركي يدعى حسن ساكلانان، ويبلغ من العمر 34 عاما، لكن لم يصدر بعد أي رد فعل تركي رسمي حول الحادثة.

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