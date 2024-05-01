النيابة تتحفظ على هاتف المتهم بقتل عامل في المطرية

تواصل نيابة شرق القاهرة التحقيق في واقعة مقتل عامل على يد عاطل استدرجه إلى شقته بـالمطرية بغرض سرقته، وطلبت النيابة التحفظ على الهاتف المحمول للمتهم لتفريغه.

استدرجه لقضاء ليلة حمراء من أكونت مزيف بغرض سرقته

استدرج المتهم المجني عليه إلى شقته من خلال "أكونت فيك "(مزيف) من خلال رسائل الفيس بوك وأوهمه بأنه فتاة يريد التعرف عليه من أجل قضاء ليلة حمراء فأرسل له عنوانه.

المجني عليه تفاجأ بالمتهم تشاجر معه فطعنه

عقب وصول "م. إ" الى الشقة تفاجأ أن من كان يراسله شاب استدرجه من أجل سرقته، فافتعل بينهما مشاجرة على إثرها أخرج المتهم سلاح أبيض وعن المجني عليه طعنتين نافذتين مما أدى إلى مصرعه في الحال.

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بلاغ بالعثور على جثة لعامل دليفري داخل شقة

تلقى قسم شرطة المطرية اخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل عامل دليفري داخل شقة عاطل في دائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، تبين بالعثور على جثة شاب يدعى «محمد.أ» به طعنتين بالجسد، تم القبض على المتهم، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.