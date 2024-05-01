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حوادث

استدرجه لقضاء ليلة حمراء، تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل عامل لسرقته بالمطرية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تجري نيابة شرق القاهرة التحقيق في قتل عاطل لعامل دليفري استدرجه داخل شقته بالمطرية، بإغرائه لقضاء ليلة حمراء من أجل سرقته. 

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طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

 

استدرجه لقضاء ليلة حمراء من أكونت مزيف بغرض سرقته 

 استدرج المتهم المجني عليه إلى شقته من خلال "أكونت فيك "(مزيف) من خلال رسائل الفيس بوك وأوهمه بأنه فتاة يريد التعرف عليه من أجل قضاء ليلة حمراء فأرسل له عنوانه. 

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المجني عليه تفاجأ بالمتهم تشاجر معه فطعنه

عقب وصول "م. إ" الى الشقة تفاجأ أن من كان يراسله شاب استدرجه من أجل سرقته، فافتعل بينهما مشاجرة على إثرها أخرج المتهم سلاح أبيض وعن المجني عليه طعنتين نافذتين مما أدى إلى مصرعه في الحال. 

 

بلاغ بالعثور على جثة لعامل دليفري داخل شقة 

تلقى قسم شرطة المطرية اخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل عامل دليفري داخل شقة عاطل في دائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، تبين بالعثور على جثة شاب يدعى «محمد.أ» به طعنتين بالجسد، تم القبض على المتهم، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

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