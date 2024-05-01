الأربعاء 01 مايو 2024
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خارج الحدود

جملة قالها محمد بن سلمان لأبو مازن تثير تفاعلا واسعا، السفير الفلسطينى يكشف التفاصيل

الأمير محمد بن سلمان،
الأمير محمد بن سلمان، فيتو

 

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقوف المملكة إلى جانب الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

إقامة دولة فلسطينية مستقلة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في الرياض، الاثنين الماضي، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

تفاعلا واسعا 

وفي مكالمة مع قناة "الإخبارية" السعودية، كشف السفير الفلسطيني لدى السعودية، باسم الأغا، عن هذه الجملة، ما أثار تفاعلا واسعا على تواصل الاجتماعي.
وبحسب الأغا: "قال ولي العهد السعودي لعباس: "نحن معكم والعالم معكم ولن نترككم".

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السعودية ترفض دعوات التهجير القسري للفلسطينيين

وخلال اللقاء، أكد ابن سلمان وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ورفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين.

ومن جهته، أكد عباس رفضه القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وشدد عباس على أن "إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح رفح الفلسطينية سيؤدي إلى نكبة بحق الشعب الفلسطيني".

 وقف الحرب في غزة

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في تصريحات سابقة، إن هناك إجماعا دوليا على وقف الحرب في غزة، لكن إسرائيل هي الوحيدة خارج هذا الإجماع، مضيفا: "استمرار الحل العسكري لن يخدم سوى المتطرفين".

ويتعرض قطاع غزة لحرب إسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، نتج عنها استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني ونحو 78 ألف مصاب.
 

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