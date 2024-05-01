الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حرب غزة، استمرار جهود التوصل إلى اتفاق الهدنة ومشاورات لحسم بعض نقاط الخلاف

نتنياهو.فيتو
نتنياهو.فيتو

أكد مصدر مصري رفيع المستوى استمرار جهود التوصل إلى اتفاق الهدنة وسط أجواء إيجابية مؤكدا وجود مشاورات مصرية مع كافة الأطراف المعنية  لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفيين.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تناول مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالكميات الكافية والملائمة، حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار العمل المشترك والتواصل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب، وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع،  واستعادة الأمن والاستقرار في الإقليم.
 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الشيخ تميم
ads

الأكثر قراءة

اليوم، تطبيق الزيادات في أسعار 6 منتجات تشمل المشروبات الغازية والمنظفات

الموت يفجع الإعلامية ميار الببلاوي

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1- 5 - 2024 في الأسواق

ثورة داخل الزمالك بسبب هشام نصر ونجله، ومطالبات لـ حسين لبيب بالتدخل

أسعار السكر في السوق اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024

أخبار مصر: زيادة جديدة في منتجات شهيرة، ثورة تضرب الزمالك، انخفاض سعر التونة وسيارات كيا، صرف معاشات مايو وإعانة بيت الزكاة

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في الأسواق

علاقة محرمة، تفاصيل صادمة في حمل فتاة سفاحا بمدينة نصر

منوعات

المزيد

مأساة من أول جرعة، من هو جيمي سكوت الذي فتح أبواب الجحيم ضد لقاح أسترازينكا

أول عملية من نوعها، بريطانيا ترحل طالب لجوء إلى رواندا

السيول تجتاح لبنان وتغمر المستشفيات (فيديو وصور)

روبوتات على شكل أسماك للسيطرة على التلوث البيئي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 1-5-2024 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1- 5 - 2024 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في الأسواق

أسعار السكر في السوق اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

أقوى 7 دول نووية في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads