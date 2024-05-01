رئيس جامعة القاهرة يقرر صرف 1500 جنيه مكافأة تميز للعاملين والهيئة المعاونة
قرر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين والهيئة المعاونة بالجامعة الذين على رأس العمل، لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز وتفانيهم في خدمة العملية التعليمية، وما تم من جهود أسهمت في رفع التصنيف الدولي للجامعة؛ وقد صدق مجلس الجامعة على المكافأة.
مجلس جامعة القاهرة
وهنأ الدكتور محمد الخشت، منتسبي الجامعة بمناسبة عيد العمال ودعاهم للاستمرار في العمل المتميز والمساهمة في تحقيق رؤية جامعة القاهرة في مختلف القطاعات.
استراتيجية جامعة القاهرة
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.