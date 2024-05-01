رئيس جامعة القاهرة يقرر صرف 1500 جنيه مكافأة تميز للعاملين والهيئة المعاونة

قرر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين والهيئة المعاونة بالجامعة الذين على رأس العمل، لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز وتفانيهم في خدمة العملية التعليمية، وما تم من جهود أسهمت في رفع التصنيف الدولي للجامعة؛ وقد صدق مجلس الجامعة على المكافأة.

مجلس جامعة القاهرة

وهنأ الدكتور محمد الخشت، منتسبي الجامعة بمناسبة عيد العمال ودعاهم للاستمرار في العمل المتميز والمساهمة في تحقيق رؤية جامعة القاهرة في مختلف القطاعات.

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استراتيجية جامعة القاهرة

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي.