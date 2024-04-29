الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

افتتاح معرض ملابس خيري لطلاب جامعة القاهرة

معرض ملابس خيري لطلاب
معرض ملابس خيري لطلاب جامعة القاهرة

افتتحت جامعة القاهرة، معرض الملابس الخيري للطلاب، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

معرض الملابس الخيري جامعة القاهرة 

جاء معرض الملابس الخيري للطلاب، في إطار حرص جامعة القاهرة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لطلابها، حيث تتعاون الجامعة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني لإقامة عدة معارض ملابس للطلاب طوال العام الدراسي لمساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء أمورهم.

txt

الخشت: جامعة القاهرة تقدمت في علوم الحياة والطب 103 مراكز منذ 2017 - 2024

txt

مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ جامعة القاهرة مشروع تطوير قصر العيني الفرنساوي

يذكر أن معارض الملابس التي تنظمها الجامعة تتم وفق قواعد تضمن تطبيق التكافل الاجتماعي، ومساعدة مستحقي الدعم، التزاما من جامعة القاهرة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد، حيث تحرص الجامعة على دعم الطلاب غير القادرين وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم بأشكالها المختلفة.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أندية الروتاري جامعة القاهرة طلاب جامعة القاهرة
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

صحيفة إنجليزية تكشف السبب الحقيقي وراء أزمة محمد صلاح وكلوب

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

جدول امتحانات النقل بالإعدادية في الأقصر

3 جنيهات انخفاضًا في أسعار الدواجن، وهذا سعر البيض اليوم الإثنين

الضرائب تكشف حقيقة إصدار تعليمات بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية

سيطرة عربية على كأس السوبر الإفريقي بالنسخة السابعة على التوالي.. أزمة اتحاد العاصمة تؤهل نهضة بركان لنهائي الكونفدرالية أمام الزمالك.. وثالث نهائي بين الأهلي والترجي

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

منوعات

المزيد

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

تكلفته 35 مليار دولار، حاكم دبي يكشف تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل اعتقال مرشحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب قطاع غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads