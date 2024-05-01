الأربعاء 01 مايو 2024
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أخبار مصر

الصحة تبحث تحقيق الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات

ورشة عمل حول استراتيجية
ورشة عمل حول استراتيجية الصحة الواحدة، فيتو

نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة بعنوان "تحديد الفجوات البحثية وأولويات البحث العلمي في مجال الصحـة الواحدة"، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الفاو، ووزارات الدفاع، التعليم العالي والبحث العلمي، البيئة، الزراعة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والهيئة القومية للغذاء، وهيئة الدواء المصرية.

الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 –2027

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الورشة تأتي ضمن الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 –2027 كخارطة طريق مشتركة بين الجهات والهيئات المعنية، مشيرًا إلى أن الورشة استعرضت خطة مصر لتحقيق «نهج الصحة الواحدة»، وآليات العمل والتنفيذ، والمسؤوليات المشتركة بين الوزارات والجهات المعنية، ومؤشرات المتابعة والتقييم، بالإضافة إلي ماتم تحقيقه في هذا الملف علي كافة الأصعدة والمستويات.

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وتابع  «عبدالغفار»، أن ورشة العمل ناقشت عدة محاور تضمنت سلامة الغذاء والبيئة، ومقاومة الميكروبات للمضادات الميكروبية، والصحة البيئية، والأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المنقولة عن طريق النواقل.

وأشار «عبد الغفار»، أن ورشة العمل تضمنت جلسات تفاعلية بين المشاركين من مختلف الجهات المعنية باستراتيجية الصحة الواحدة، حول  اختيار أولويات الأبحاث المطلوبة في استراتيجية الصحة الواحدة، وكيفية صياغة أسئلة بحثية وتصنيف تلك الأبحاث وفقا لكل جهة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز الصحة البيئية، من خلال تنسيق الجهود من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات، والحفاظ على فعاليتها وضمان الوصول العادل والمستدام لها، لمواجهة التهديدات الصحية المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة.  

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ومن جانبها أضافت الدكتورة مروة نبيل استشاري الباثولوجيا الإكلينيكية والوبائيات بالإدارة العامة للصحة الواحدة والمسئولة عن الأبحاث العلمية بالإدارة، أنه تم الاتفاق خلال ورشة العمل على آلية اختيار الموضوعات البحثية ذات الصلة بملف الصحة الواحدة بين الجهات المشاركة المتعددة تمهيدا لتحديد الأولويات البحثية كخطوة تالية، لافتة إلي  أن ورشة العمل تمت بدعوة من وزارة الصحة والسكان، وشملت كافة الشركاء المعنيين من الوزارات والهيئات المختلفة إلى جانب خبراء في كافة المحاور الفنية التي يتضمنها الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة.

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الاعلي للمستشفيات الجامعية الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحة والسكان الصحة العالمية مجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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