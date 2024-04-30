بعد جدل تسببه في الإصابة بالجلطات، الصحة توجه رسالة للمصريين عن لقاح استرازينيكا (فيديو)

لقاح استرازينيكا، وجه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، رسالة لمن حصلوا علي لقاح استرازينيكا، بعد جدل تسببه في الإصابة بالجلطات.

مشكلة لقاح استرازينيكا

وقال "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون":"أقول للمصريين إن معلومة تسبب اللقاح في الإصابة بالجلطات اصدرتها استرازينيكا والمؤسسات الصحية العالمية في 2021 ونحن اليوم في 2024".



متحدث الصحة يوجه رسالة لمن حصلوا على لقاح أسترازينيكا#كلمة_أخيرة_مع_لميس_الحديدي pic.twitter.com/uQYELstKH8 — كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) April 30, 2024

ضرر لقاح استرازينيكا

وأضاف:"الضرر الضئيل بالنسبة للقاح استرازينيكا تحدث لكل 3 في المليون، وتكون عقب تلقي اللقاح وليس بعد 4 سنوات من تلقي اللقاح".

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الدليل الطبي والعلمي

وأكد: لا يوجد أي دليل علمي أو طبي أو عقلي عن التعرض للتجلط بعد 4 سنوات من تلقى لقاح استرازينيكا



الإصابة بجلطات الدم



وكشفت الشركة المنتجة للقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا" عن وجود مخاطر نادرة الحدوث من تلقي اللقاح حيث يسبب الإصابة بجلطات الدم.

واعترفت شركة أسترازينيكا لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم.

لقاح استرازينكا



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شركة "أسترازينيكا" تواجه دعوى جماعية للتعويض من جانب العائلات التي حصل أحد أفرادها على تطعيم استرازينيكا.

الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا



وكشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير برنامج التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا لن تظهر بعد فترة طويلة من تلقي التطعيم، مشيرا إلى أن المدة الزمنية لظهور أى أعراض جانبية للتطعيم لا تتعدى الأسابيع.

وأشار مدير برنامج التطعيمات في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الآثار الجانبية الخاصة بلقاح استرازينيكا وهي ظهور جلطات في الدم، مستبعد حدوثها للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم منذ أكثر من عام، بينما إذا حصل شخص علي التطعيم منذ أيام قليلة فمن المحتمل حدوث أعراض جانبية مثل أى لقاح، وليس فقط لقاح فيروس كورونا لاسترازينيكا.

وأكد أن أكثر الأعراض التى ظهرت على المواطنين اللذين حصلوا على لقاح استرازينيكا لم تتعد مدتها الـ48 ساعة، وهي ألم مكان الحقن، وارتفاع حرارة الجسم، وتكسير في الجسم.

نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح



وأشار إلى أن الدراسات الخاصة باللقاح أكدت أن نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح تتراوح من 4 إلى 7 في المليون أى نسب ضئيلة للغاية.

وتابع حديثه قائلا: إن تطعيم استرازينيكا غير متوفر حاليا، ولا يتم التطعيم به منذ فترة، لافتا إلى أن التطعيم المتوفر لفيروس كورونا حاليا في مصر هو لقاح فايزر.