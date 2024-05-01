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أخبار مصر

عيد العمال، وزير العمل يكشف عن دور الوزارة في تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

حسن شحاتة وزير العمل،
حسن شحاتة وزير العمل، فيتو

هنأ حسن شحاتة وزير العمل العمال بعيدهم مؤكد أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال 75 مركزا تدريبا ثابتا ومتنقل مملوكين للوزارة.

مبادرة مهنتك مستقبلك

وقال وزير العمل في تصريحات خاصة إن هناك 10 عربات متنقلة جاهزة الانطلاق والوزارة تنفذ خطط التدريب المهني مِن خلال تِلك المراكز، بتدريب الشباب بالمجان فِي القرى التي تقع فِي نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، وذلك على المهن التي يحتاجها سوق العمل فِي الداخل والخارج.

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صندوق تمويل التدريب والتأهيل

وأكد وزير العمل أن  صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة وأنه منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن بلغ 192 مليونا و800 أَلف جنيه، وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل" وأن الصندوق مستمر فِي دورة الإستراتيجي كواحد مِن أبرز أَذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية توفير الإمكانات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المهن المستقبلية والمطلوبة لِسوق العمل...) ولتطوير هذه المنظومة، أطلقت الوزارة فِي مُنتَصَف يَنايِر 2024 الماضي" مشروع مهني 2030"، بالشراكة مع القطاع الخاص، تحت رِعاية رئيس مَجلِس الوزراء، والذي يهدف إِلى الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب فِي سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي.

أهداف مشروع مهني 2030

1 - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لِمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقا لأحكام المواد " 135,136,137,138 " مِن قَانُون العمل الصَّادر بِرَقم 12 لِسَنة 2003. 

 2 - الارْتقاء بِالْمسْتوى المهاريِّ لِلشَّبَاب إِلى المسْتوى المطْلوب فِي سُوق العمل العالميِّ، وَتلبِية الاحْتياجات اللَّازمة لِسوق العمل الدَّاخليِّ.

 3 - القضَاء على قِياسَات مُستَوَى المهارة غَيْر الحقيقيَّة، واعْتماد شهادَات التَّدْريب مِن المؤسَّسات الدَّوْليَّة المعْتمدة بَعْد اِعتِماد المعايير اَلتِي يَقُوم عليْهَا التَّدْريب. 

 4 - تَنفِيذ بَرامِج تدْريبيَّة طَوِيلَة المدى تَتَراوَح بَيْن 3 أَشهُر حَتَّى سنة وفْقًا لِنظام ساعات التَّدْريب المعْتمدة وَالتِي تَختَلِف بِاخْتلاف مُستَوَى المتدرِّب واخْتلاف البرامج التَّدْريبيَّة. 

5 - تَوفِيق أَوضَاع المراكز الخاصَّة اَلتِي تَعمَل فِي مَجَال التَّدْريب تَحْت مُسَمى غَيْر حَقيقِي " مَعهَد – أكاديميَّة – مَركَز تَدرِيب ". 

 6 - يَستهْدِف المشْروع تَدرِيب مِلْيون مُتَدرب كُلِّ عامٍ، ذُو مَهارَة عَالِية بِكلِّ المحافظات، وَتسجِيل المئَات مِن مَركَز تَدرِيب خَاصَّة. 

7 - اِعتِماد المدرِّبين فِي كَافَّة المهن اَلتِي يحْتاجهَا سُوق العمل، واعْتماد وإعْدَاد الحقائب التَّدْريبيَّة..

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