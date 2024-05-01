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خارج الحدود

إغلاق 7 مطارات فى إندونيسيا، اعرف السبب

مطارات فى إندونيسيا،
مطارات فى إندونيسيا، فيتو

أعلنت السلطات فى إندونيسيا إغلاق سبعة مطارات بسبب الرماد البركانى الناجم عن ثوران بركان جبل روانج والذى تسبب أيضا فى إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم للحفاظ على أرواحهم.

إرسال سفينة إنقاذ وسفينة حربية للمساعدة 

وذكرت قناة تشانيل نيوز آشيا في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه تم إرسال سفينة إنقاذ وسفينة حربية للمساعدة في نقل الآلاف من الأشخاص من جزيرة تاجولاندانج إلى جزيرة "سياو" بسبب تحذيرات من احتمالية تساقط صخور وحمم بركانية في البحر مما قد يتسبب في حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

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وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية قد نشرت صباح اليوم الأربعاء، خريطة تظهر وصول الرماد البركاني إلى جزيرة بورنيو، شرق ماليزيا.

الرماد والأدخنة

وقال رئيس مركز مراقبة جبل روانج يوليوس راموبولي إن الرماد والأدخنة الكثيفة لازالت تتصاعد من فوهة البركان حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.

وأضاف راموبولي في بيان صادر عنه أن أعمدة الدخان رمادية اللون وكثيفة جدا ويصل ارتفاعها من 500 متر إلى 700 متر فوق فوهة البركان، مشيرا إلى أن حالة التأهب مازالت عند أعلى مستوياتها في النظام المكون من أربع مستويات.

من جانبها، حثت السلطات الإندونيسية السكان المحليين على البقاء خارج منطقة الحظر المفروضة حول البركان والتي يبلغ طولها سبعة كيلومترات.

 ثوران بركان جبل روانج 

وكانت وكالة علم البراكين في إندونيسيا أعلنت أمس الثلاثاء، ثوران بركان جبل روانج عدة مرات خلال اليومين الماضيين مما تسبب في انبعاث أعمدة كثيفة من الرماد البركاني فى السماء.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ.

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أندونيسيا ثوران بركان الرماد البركاني إغلاق سبعة مطارات

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