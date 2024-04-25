زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب شرق إندونيسيا
ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، إقليم جورونتالو شمال شرقي إندونيسيا.
مركز الزلزال
وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 45 كيلومترًا من منطقة بواليمو بالإقليم، وعلى عمق 156 كيلومترًا.
ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
وعلى الجانب الآخر قالت إدارة الأرصاد الجوية بتايوان الإثنين الماضى، إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب مقاطعة هوالين شرق البلاد.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
الأرصاد الجوية
وهز الزلزال المباني في العاصمة تايبيه، بحسب وكالة رويترز، وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن الزلزال كان على عمق 5.5 كيلومتر.
زلزال يتسبب بأضرار كبيرة في تايوان
وتعرضت تايوان لمئات الهزات الارتدادية بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة مدينة هوالين في وقت سابق من هذا الشهر، ما تسبب في انهيارات أرضية أغلقت الطرق حول المنطقة الجبلية، في حين تعرضت المباني في مدينة هوالين الرئيسية لأضرار بالغة.
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