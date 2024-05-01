المستشفيات المصرية تستقبل 36 مصابا ومرافقا فلسطينيا بعد عبورهم معبر رفح البري

معبر رفح، يواصل معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، كما يستمر عبور الشاحنات الإغاثية المقدمة لمواطني قطاع غزة.

المستشفيات المصرية تستقبل 36 مصابا ومريض أورام فلسطيني

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمديرية الصحة بشمال سيناء 106 جريحًا ومريض أورام ومرافقًا فلسطينيًّا للعلاج في المستشفيات المصرية، ما بين 36 جريحًا ومريض أورام فلسطينيا، بالإضافة إلى 70 مرافقًا، وذلك للعلاج في المستشفيات المصرية.

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وأكدت المصادر الطبية بمديرية الصحة بشمال سيناء أنه تم نقل مرضى الأورام إلى مستشفى مستشفى رمد والتضامن الاجتماعي بورسعيد والحياة بورفؤاد ودمياط التخصصي وأورام دمياط وزايد التخصصي اكتوبر وبنها التعليمي والتل الكبير ومجمع طبي السويس والساحل التعليمي وأحمد ماهر التعليمي ومستشفى السفينة الإماراتية بميناء العريش ومستشفى العريش العام والشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء والمصابين والمرضى الفلسطينيين لتقديم العلاج لهم والرعاية الصحية الكاملة لهم.

معبر رفح مفتوح 24 ساعة

معبر رفح ، سلطت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الضوء على تحذيرات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من هجوم على رفح لدفع النازحين جنوب غزة على الحدود المصرية.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن ثمة ما بين 1.3 و1.4 مليون نازح فلسطيني منتشرين وموزَّعين على الحدود بين مصر ومعبر رفح، لافتًا إلى أن أي نوع من الهجوم على هؤلاء سيكون بمثابة إجراءً كارثي، كما سيؤدي إلى النزوح الجماعي لهؤلاء الفلسطينيين بحثًا عن موطِن آمن، ما يمكن أن يضع ضغوطًا على المنطقة الحدودية مع مصر.