الأربعاء 01 مايو 2024
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خارج الحدود

مسئول أممي: إجلاء المدنيين من رفح يستغرق على الأقل 10 أيام قبل بدء الاجتياح

قصف رفح، فيتو
قصف رفح، فيتو

 الهجوم البري على رفح، أعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء أن إجلاء المدنيين من رفح إلى مناطق أخرى داخل قطاع غزة، قد يستغرق على الأقل 10 أيام، في وقت تقول فيه إسرائيل إنها على وشك بدء عملية لاجتياح المدينة المكتظة بالنازحين، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأممي قوله إن "إجلاء المدنيين من رفح إلى أجزاء أخرى من قطاع غزة قد يستغرق على الأقل 10 أيام".

 

تحذير من الأمم المتحدة

وحذرت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء من أن هجوما إسرائيليا على رفح جنوب قطاع غزة يلوح "في الأفق القريب" مضيفة أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تستغل التقدم "التدريجي" في إدخال المساعدات للتحضير أو تبرير عملية.

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وناشد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للمنظمة الدول صاحبة النفوذ على إسرائيل "بذل كل ما في وسعها" لمنع أي هجوم إسرائيلي على رفح حيث يعيش أكثر من 1.2 مليون نازح فلسطيني.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بالمضي في الهجوم الذي يهدد بشنه منذ فترة طويلة على رفح بغض النظر عن رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أحدث مقترح لوقف القتال وإعادة الرهائن الإسرائيليين.

التوصل إلى هدنة في غزة

وكان سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، قد قال إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يسعى للوصول إلى هدنة في قطاع غزة، وفي هذا الإطار يتواصل بشكل مستمر مع مصر وقطر وجميع الأطراف التي تتواصل مع حركة حماس.


وتابع المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الولايات المتحدة تقوم بكافة الجهود للوصول إلى الهدنة، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وإيصال أكبر قدر من المساعدات للشعب الفلسطيني، وإمكانية إنهاء هذه الحرب.

رسالة بايدن لنتنياهو بشأن رفح الفلسطينية


 ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جون بايدن أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أي عملية تجرى في رفح الفلسطينية، ستؤدي إلى حدوث خسائر بشرية كبيرة، وقد تضر بالعلاقة بين القاهرة وتل أبيب، ولهذا فإن الولايات المتحدة تقف ضد أي عملية عسكرية في رفح، لا تأخذ في الاعتبار حماية المدنيين.

 

وقف اطلاق النار في غزة 

وأشار إلى أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من مصر والولايات المتحدة والأردن، ولكن العقبة الوحيدة للوصول إلى اتفاق هي حركة حماس، مشيرًا إلى أن الحركة حتى الآن لم تقبل المقترح الذي يقضي إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين.

الخارجية الأمريكية: بايدن حذر نتنياهو من أن عملية رفح تضر بالعلاقة بين القاهرة وتل أبيب

يلوح "في الأفق القريب"، كيف قرأ المسؤول الأممي رسائل إسرائيل عن هجوم رفح

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