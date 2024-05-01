نائب رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقى مديري عموم فروع محو الأمية

عقد الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعا بمديري عموم فروع محو الأمية بقنا والاقصر والبحر الاحمر بحضور الدكتور محمد سيد محمد السيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، ومحمد السيد محمد الكامل منسق عام اللجنة الاشرافية لمحو الأمية بالجامعة ومنسقي كليات الجامعة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة جنوب الوادي، ومشاركة طلبة الجامعة في مشروع محو الأمية.

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نائب رئيس الجامعة

وأكد الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة على أهمية محو الأمية باعتبارها واجب وطني وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، مشيرا الى أن اللقاء تناول كيفية التعاقد مع هيئة تعليم الكبار في الفترة القادمة وضرورة توفير قاعدة بيانات الدارسين الأميين محدثة وصحيحة، وضرورة عودة نظام فتح الفصول بالتعاقد الحر لطلاب الجامعة، وكذلك ضرورة منح مجموعة من المحفزات والمكافآت للطلاب المشاركين بفاعلية في محو الأمية

ووجه نائب رئيس الجامعة خلال اللقاء لمنسقي كليات الجامعة بتقديم التوعية اللازمة لطلاب الكليات المعنية بالإلزام بمحو أمية عدد واحد من الأميين بناء على قرار مجلس الجامعة وذلك من خلال المحاضرات واقامة الندوات التوعوية.

الندوات التوعوية الصيفية

كما ناقش اللقاء طرق تفعيل حضور الطلاب الندوات التوعوية الصيفية محل اقامتهم بالمحافظات الثلاث، كما دار نقاش مفتوح بين نائب رئيس الجامعة ومديري عموم فروع محو الأمية ومنسقي الجامعة لمعرفة السلبيات وتداركها وتعزيز الايجابيات.