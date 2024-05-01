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حوادث

حالة الطرق اليوم، احذر هذه الشوارع والميادين بها كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة

حالة الطرق اليوم،
حالة الطرق اليوم، فيتو

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الأربعاء، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

 

حالة الطرق اليوم 1 مايو   2024

 

 ورصدت المتابعة الميدانية زحامًا مروريًّا  بكوبرى القبة ونفق العروبة، محور 26 يوليو، الطريق الدائرى الأوسطى، شارع السودان،  كوبرى 6 أكتوبر، طريق الحرية، كورنيش النيل، شارعى الهرم وفيصل، ومحور جمال عبد الناصر بمنطقة أكتوبر، محور صفط اللبن.

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حالة المرور اليوم 

وشهدت حركة المركبات زحامًا بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر وكوبري القبة وكوبري الحليمة.

حالة الطرق اليوم

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الأسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

حالة الطرق اليوم، زحام بالدائرى الأوسطى وكوبرى 6 أكتوبر  وكوبرى القبة وطريق الحرية  

 

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق. 

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