أماكن استخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية الي تعمل حتى 9 مساءً

تواصل وزارة الداخلية، تطوير خدماتها الجماهيرية عبر التحديث المستمر ومن بينها قطاع الأحوال المدنية، ويبحث بعض المواطنين عن مواعيد وأماكن عمل السجل المدنى حتى 9 مساءًا، وفى إطار “ خدمتك فى فيتو ” نوضح التفاصيل.

مواعيد السجل المدنى فى مصر 2024

أتاحت وزارة الداخلية، بعض مكاتب السجل المدنى تعمل حتى التاسعة مساءًا بدلًا من الثالثة مساءًا وذلك لتخفيف الأعباء والحد من الازدحام والتيسير على المواطنين.

أماكن استخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية تعمل حتى 9 مساءًا

مركز الأصدار النموذجى بالعباسية، مركز إصدار الغربية، سجل مدنى ديرمواس سجل مدنى ملوي، سجل مدنى أبو قرقاص محافظة المنيا، سجل مدنى ديروط والمقر النموذجى بمقر إدارة أسيوط، المركز النموذجي بإمبابة، سجل مدنى شبرا الخيمة أول، وسجل مدنى محرم بك.

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كما تضمنت مكاتب سجل مدنى تعمل حتى الـ 9 مساءًا، مقر إدارة بنى سويف محافظة بنى سويف: إضافة خدمة قيد عائلى ووثائق مميكنة، مركز إصدار المنيا محافظة المنيا، المقر النموذجي بمركز إصدار أسوان، المقر النموذجي بإدارة أسوان، سجل مدني طيبة بمحافظة الأقصر إضافة خدمة استخراج البطاقات.

- مركز إصدار الإسكندرية، سجل مدني أول كفر الشيخ، سجل مدني سماحة الفرعي بمحافظة الدقهلية، سجل مدني الجنوب 2 بمحافظة بورسعيد، سجل مدني ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، سجل مدني ميرا الفرعي بمحافظة أسيوط، سجل مدني النزهة، سجل مدني الدقي، سجل مدني بندر المنيا، سجل مدني بنها النموذجي، سجل مدني الشيخ زايد أول.

كما تضمنت الخريطة مكاتب سجل مدنى تعمل حتى الـ 9 مساءًا ، والمركز النموذجي بديوان عام القطاع بمحافظة القاهرة، سجل مدني الشروق - سجل مدني مدينتي، سجل مدني سيدى سالم، سجل مدني إيتاي البارود،مقر إدارة الفيوم بمحافظة الفيوم.

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