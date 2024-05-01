نعمت شفيق تطلب من شرطة نيويورك البقاء داخل جامعة كولومبيا حتى 17 مايو

غزة الآن، طلبت رئيس جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق من شرطة نيويورك البقاء في الحرم الجامعي حتى السابع عشر من مايو.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية إن رئيسة الجامعة بعثت رسالة إلى شرطة نيويورك، طلبت فيها الحفاظ على وجودها في الحرم الجامعي حتى 17 مايو- بعد يومين من بدء الدراسة- "للحفاظ على النظام وضمان عدم إعادة إنشاء المعسكرات"، وفقًا لرسالة أرسلها رئيس الجامعة مينوش شفيق إلى شرطة نيويورك.

وجرى إرسال الرسالة إلى نائب مفوض شرطة نيويورك مايكل غربر في وقت سابق من يوم الثلاثاء لمطالبة الشرطة رسميًا بإخلاء مخيم كبير للمتظاهرين وهاميلتون هول، وهو مبنى جامعي احتله الطلاب المحتجون على الحرب الإسرائيلية في غزة.

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حرم جامعة كولومبيا

ودخلت شرطة نيويورك حرم جامعة كولومبيا حيث بدأت بإخلاء مبنى تحصّن فيه منذ مساء الإثنين طلاب مؤيّدون للفلسطينيين احتجاجًا منهم على الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في قطاع غزة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وكانت الشرطة تلقت خطابا من إدارة الجامعة كولومبيا يسمح لهم بالدخول إلى الحرم الجامعي، فيما أرسلت إدارة الطوارئ بجامعة كولومبيا رسالة بالبريد الإلكتروني التالي للطلاب تطالبهم بـ"تجنب المنطقة حتى إشعار آخر"، وحذرت من أن "عدم الامتثال قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية".

واحتشد ضباط شرطة مدينة نيويورك في الشوارع خارج حرم جامعة كولومبيا، وبدأوا في إصدار أوامر للطلاب الذين خرجوا من مساكنهم خارج الحرم الجامعي بالعودة إلى الداخل.

وفي أحد مباني السكن بالقرب من الحرم الجامعي، تدافع عناصر الشرطة والطلاب ضد بعضهم البعض حتى تراجع الطلاب إلى مدخل السكن.

ودخلت عناصر من الشرطة إلى قاعة هاميلتون، التي تعتبر من المباني الرئيسية الجامعة، واخترقها عدد من طلاب، وعلّقوا لافتات إحداها كتب عليها "قاعة هند"، إحياء لذكرى طفلة بعمر 5 سنوات من غزة قُتلت بعد تعرضها لنيران إسرائيلية. بينما كتب على لافتة أخرى "انتفاضة".

وهدد مسؤولو الجامعة أمس بفصل الطلاب الذين استولوا على مبنى هاميلتون هول.

وبدأ احتلال المبنى ليلا حين حطم المحتجون النوافذ ودخلوا مبنى هاملتون هول وعلقوا لافتة من الطابق العلوي كُتب عليها "قاعة هند"، في إشارة إلى طفلة فلسطينية (ست سنوات) قتلتها القوات الإسرائيلية في غزة.