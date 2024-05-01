أبرز تغيرات سيارات مرسيدس إس كلاس السيدان موديل 2025
سيارات مرسيدس، تستعد شركات السيارات العالمية لطرح موديلات 2025 من أجل تسجيل الحضور ومنافسة كبرى السيارات، لذا أعلنت ألمانيا عن إجراء العديد من التعديلات على سيارات مرسيدس موديل 2025 قبل طرحها فى الأسواق لتكون قادره على التنافس
تغيرات جديدة لسيارات مرسيدس إس كلاس السيدان موديل 2025
حصلت سيارات مرسيدس إس كلاس السيدان، على تعديل على واجهة MBUX لتشمل خدمة RIDEVU من Sony Pictures Entertainment، ويسمح النظام للركاب ببث الفيديو الترفيهي من المقصورة المبطنة بالجلد، ويمكن لعملاء الولايات المتحدة استخدام خدمة “التثبيت المسبق لمفتاح السيارة الرقمي” من Mercedes me لأول مرة. وبصرف النظر عن التثبيت المسبق، سيكون متوافقًا مع الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android لأول مرة وتتلقى مرسيدس إس كلاس المحدثة أيضًا نظام MBUX Entertainment Plus القياسي وشاشة مركزية OLED.
واستعرضت مرسيدس أبرز التعديلات التي حصلت عليها سيارات مرسيدس إس كلاس السيدان، مع تحديثات طفيفة على التصميم الخارجي والداخلي والتكنولوجيا وخدمة التخصيص من Manufaktur.
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