الأرصاد: منخفض جوي جديد يؤثر على درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس في الوقت الحالي يشهد حالة من عدم الاستقرار، لأن أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ومعتدلة بشكل كبير في درجات حرارتها مما تتسبب في عدم استقرار درجات الحرارة والشعور بالبرودة ليلا.

منخفض يؤثر علي المناخ في مصر

وأوضحت "غانم"، في مداخلة هاتفية بالفضائية الأولى، أنّ امتداد المنخفض الجوي يكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءً من أشعة الشمس، مما يجعل المواطنين يشعرون بالبرودة ليلا، نظرا لانها طقس متغير.

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وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: ان المناخ في الصباح يكون مشمس مائلا للحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، وباردا ليلا.