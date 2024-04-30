الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سيول تضرب دولة خليجية، وبيان عاجل من الأرصاد

سيول، فيتو
سيول، فيتو

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية من الامطار الغزيرة التي قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

هطول أمطار رعدية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم احتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل سرعتها إلى أكثر من 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

سحب رعدية ممطرة 

كما لفت التقرير الي تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي.

ارتفاع الموج من نصف المتر

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

إيران عن علاقتها مع السعودية: مشرقة وتسير في الاتجاه الصحيح

أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن الأزمة الفلسطينية من السعودية (انفوجراف)

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السعودية الأمطار الغزيرة نجران جازان مكة المكرمة المدينة المنورة الرياض القصيم سحب رعدية

مواد متعلقة

وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية ضمن جولة تشمل الأردن وإسرائيل

تعليق الدراسة في الجامعات، تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

السعودية تصدر بيانا بشأن حادث مطار الملك خالد الدولي

بعد السعودية، بلينكن يزور إسرائيل والأردن في جولة شرق أوسطية جديدة

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)
ads

الأكثر قراءة

كم سجل سعر جرام الذهب بمحلات الصاغه اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

هل ظهرت إصابات بالجلطات بين المصريين الحاصلين على لقاح استرازينيكا؟ الصحة تجيب

استرازينيكا يسبب جلطات، أول رد رسمي من الصحة على مخاوف من تلقي اللقاح المضاد لكورونا

أبرز ملفات القمة المصرية الكويتية بالقاهرة

صفقة القاهرة بين إسرائيل وحماس تشمل جميع المجندات، والسعودية كلمة السر

أمير الكويت يزور مصر اليوم ويلتقي الرئيس السيسي

جهود أمنية مكثفة لحل لغز العثور على جثة طالب منزوع الأحشاء بالدقهلية

10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح وعقوبتها تصل للحبس، تعرف عليهم

منوعات

المزيد

ماليزيا والجزائر أبرزها، كنتاكي تغلق المئات من فروعها مع توسع المقاطعة

"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة

تعرض مطعم الشيف التركي نصرت لهجوم مسلح في إسطنبول

محاكمة ممثل فرنسي شهير بتهمة التحرش خلال تصوير فيلم

المزيد

خدمات

المزيد

اعرف سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 ببداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في بداية التعاملات

10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح وعقوبتها تصل للحبس، تعرف عليهم

المزيد
ads

انفوجراف

اعتقال نتنياهو ورفاقه.. رعب بحكومة الاحتلال من ملاحقة قادة الاحتلال دوليا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الجن والشيطان؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads