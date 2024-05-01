عبد الملك يتوقع تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي ويوجه نصيحة لـ كولر بشأن شوبير

الأهلي، أكد أحمد عيد عبد الملك نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي هو الفريق الأكثر جاهزية فنيًّا ومتفوق على الإسماعيلي، ومعنويات اللاعبين أصبحت عالية بعدما تخطى عقبة مازيمبي الكونغولي.

وقال “عبدالملك” في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على قناة etc: "الأهلي واجه صعوبات أمام مازيمبي حتى تسجيل الهدف الأول، اللقاء في الشوط الثاني كان مختلفًا تمامًا والمنافس كان يطمح لتحقيق نتيجة جيدة، وسيناريو اللقاء خدم الفريق الأحمر، وخبرات اللاعبين ساهمت في الانتصار بثلاثية نظيفة، وأفضل هدف كان لـ وسام أبوعلي من عرضية معلول".

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وأضاف: "الإسماعيلي يعاني من قلة الكواليتي بالنسبة للاعبيه، وهناك فارق مع الأهلي كبير، والتعادل نتيجة جيدة بالنسبة لهم، وهم يحاولون تقديم أفضل مستوى، وربنا يكون في عون إيهاب جلال المدير الفني للفريق.. وأعتقد أن أكرم توفيق وكوكا وإمام عاشور هم الأفضل لوسط ملعب الأهلي أمام الإسماعيلي.

مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي، فيتو

يجب استمرار مصطفى شوبير

وواصل: "مصطفى شوبير لعب مباريات كثيرة مع الأهلي، وقدم مستوى جيد في بطولة إفريقيا، ولو كنت مكان كولر سوف استمر في الدفع به أساسيا في حراسة المرمى، والأفضل أن يكمل مسيرته بعدما تم تحضيره بشكل جيد، ومستواه قريب من الشناوي حاليا، وسينضم لمنتخب مصر في المعسكر المقبل".

التشكيل الأفضل للأهلي أمام الإسماعيلي

وتابع: "من الأفضل وجود عمر كمال في مركز الظهير الأيمن، مع وجود كوكا في الوسط، ومعلول في الظهير الأيسر، ولا أعتقد أن يلعب متولي أساسيا لكنه قد يحصل على بعض الوقت في المباراة، وسوف يشارك رامي ربيعة وعبدالمنعم في الخط الخلفي، وفي الوسط أكرم توفيق وكوكا وإمام عاشور، أما الهجوم بيرسي تاو وعبد القادر ووسام ابوعلي".

وأشار إلى أن الأهلي هو الأقرب لتحقيق المكسب على الإسماعيلي.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.