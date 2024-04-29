حسن مصطفى: وسام أبو علي أعاد هجوم الأهلي إلى قوته

أكد حسن مصطفى نجم منتخب مصر والأهلي السابق أن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي إضافة قوية إلى هجوم الفريق بعد انتقاله في ميركاتو الشتاء الماضي.

وأضاف حسن مصطفى في تصريحات خاصة لفيتو: وسام أبو علي يتحرك بشكل جيد جدا في الملعب ومحطة قوية كما أنه يربك دفاعات المنافسين من خلال ضغطه المتواصل عليهم.

وأوضح أن أداء وسام أبو علي يشبه إلى حد كبير المغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي الأسبق مؤكدا إن الأخير أفضل واشرس هجوميا أيضا من مهاجم الأهلي الحالي.

ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر إعادة عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق إلي التشكيل الأساسي في مباراة الإسماعيلي بعد غد الأربعاء في ظل سياسة التدوير بين اللاعبين.

وغاب عمر كمال عبد الواحد عن مباراتي مازيمبي مؤخرا بسبب عدم القيد الإفريقي.

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بمصطفي شوبير في حراسة المرمى أمامه عمر كمال عبد الواحد ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق وفي الأمام رضا سليم وبيرسي تاو وكهربا.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بعد غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن غرامة خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي الموقعة علي كلا من حسين الشحات وعمرو السولية بلغت خمسين ألف جنيه من كل لاعب بسبب اعتراضهما على قرارات الجهاز الفني في مباراة مازيمبي الأخيرة.

أضاف: تم إبلاغ الثنائي بالغرامة عبر جروب الواتس الخاص بفريق الكرة بعد التنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الاهلي والاسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الاهلي والاسماعيلي فى السابعة مساء الأربعاء القادم.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة الإسماعيلي القادمة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء أمس الأول السبت على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأجيل 3 مباريات للأهلي

ينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي.

حسب الإعلان الأول من الرابطة كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.

والمباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.

كما بدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم الأربعاء القادم حيث حصل كولر علي مجموعة من الفيديوهات الخاصة بفريق الإسماعيلي من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الأربعاء.

ونجح النادي الأهلي في معادلة رقم الترجي التونسي القياسي، في دوري أبطال إفريقيا، في عدد اللقاءات بدون هزيمة.

وفاز فريق الأهلي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0.

الأهلي يعادل رقم الترجي

ووصل الأهلي إلى مباراته رقم 20 على التوالي بدون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، ليعادل رقم الترجي التونسي.

وتلقى الأهلي آخر خسارة له في دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2، يوم 30 مايو 2022 في نهائي البطولة.

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كولر يحطم رقم جوزيه

بينما حطم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق، بعدما وصل إلى 20 مباراة بدون هزيمة في البطولة القارية.

وسبق أن وصل جوزيه إلى 19 مباراة بدون هزيمة مع الأهلي، بالجيل الذهبي الذي حقق لقب دوري الأبطال، في نسخ 2005 و2006 و2008.

موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي